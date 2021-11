Allemagne: une primaire et trois candidats à la présidence de la CDU

De gauche à droite, les trois candidats à la direction du parti chrétien-démocrate allemand, la CDU : Helge Braun, Friedrich Merz et Christian Röttgen,

Trois ans après le retrait d'Angela Merkel de la direction des chrétiens-démocrates allemands, le parti a déjà usé deux successeurs. Après la sévère défaite subie en septembre aux législatives, la CDU opte pour une première et organise une primaire. Le délai pour les candidatures s'achevait ce mercredi soir 17 novembre à 18 heures. Les candidats ont deux semaines pour se présenter avant le vote des membres du parti. Un congrès en janvier entérinera leur choix.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant en Allemagne, Pascal Thibaut

Trois hommes pour une présidence et une boîte noire pour cette première : les 400 000 membres de la CDU qui vont désigner leur prochain dirigeant. Après son échec historique en septembre, la CDU, sonnée, a choisi, faute de véritable alternative, d’innover avec une primaire. Une procédure qu’avaient utilisée les sociaux-démocrates il y deux ans.

Deux des candidats sont des récidivistes. Le conservateur Friedrich Merz, 66 ans, proche des milieux économiques, a échoué deux fois lors d’un congrès à prendre la présidence de son parti il y a trois ans et au début de l’année. Pour compenser ses handicaps, son âge et son profil politique, il s’est entouré d’un collègue issu de l’aile sociale de la CDU et d’une femme.

► À lire aussi : Pour la première fois, le président de la CDU sera élu directement par les militants

Pronostic difficile

Second candidat, Norbert Röttgen, président de la commission des Affaires étrangères du dernier Bundestag, est un centriste. De même pour le troisième homme que l’on n’attendait pas : le chef de la chancellerie Helge Braun, proche d’Angela Merkel, mais peu connu du grand public.

Friedrich Merz est souvent présenté comme le favori. Il l’est sans doute parmi les plus âgés, les Est-Allemands et ceux qui sont proches des milieux économiques. Mais beaucoup des 400 000 membres de la CDU ne sont pas actifs politiquement et un pronostic est difficile. Les trois hommes vont faire valoir leur profil jusqu’à début décembre, date du premier tour.

► À écouter : Allemagne: Friedrich Merz, partisan d’un retour vers une CDU plus à droite

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne