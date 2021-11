Crise migratoire: la Commissaire européenne aux Droits de l’homme se rend en Pologne

La Commissaire européenne aux Droits de l’homme, Dunja Mijatovic, s'est rendue dans un centre d'aide aux migrants à Michalowo, mardi 16 novembre. REUTERS - ALEKSANDRA SZMIGIEL

Texte par : RFI Suivre 1 mn

De nouveaux affrontements ont eu lieu mardi à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Plusieurs centaines de migrants ont lancé des pierres en direction des soldats polonais, lesquels ont répondu avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau. La Commissaire européenne aux Droits de l’homme, Dunja Mijatovic, s’est rendue non loin de là pour rencontrer les ONG.