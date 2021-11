La tension reste très vive entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

De nombreux sujets de friction demeurent entre Bakou et Erevan.





De nombreuses questions restent en suspens depuis la déclaration du 9 novembre 2020 qui a mis fin à la guerre. D’abord, la délimitation de la nouvelle frontière entre les deux pays qui doit faire l’objet de négociations particulièrement difficiles car ce tracé n’a jamais été défini depuis l’éclatement de l’URSS il y a trente ans.

Autre point de friction : la mise en place d’un corridor entre l’Azerbaïdjan et son enclave du Nakhitchevan. Bakou a toujours demandé de pouvoir accéder par la route à ce territoire, et la déclaration de paix de novembre 2020 lui accordait ce droit. Mais les négociations piétinent et selon la presse arménienne c’est pour mettre la pression sur Erevan que Bakou multiplie les opérations militaires.

Autre sujet de tension, le fameux corridor de Latchine, qui doit permettre à l’Arménie de rester en contact avec la partie du Haut-Karabakh qu’elle a pu conserver.

A ces questions ultrasensibles de frontières et de circulation, vient s’ajouter un autre sujet de friction : la libération des soldats arméniens capturés par l’Azerbaïdjan durant la guerre. Ces soldats sont libérés au compte-gouttes en échange de cartes sur les zones minées par les Arméniens. Cet échange soldats contre carte fait lui-même l’objet de tractations laborieuses.

Tous ces sujets viennent attiser les tensions entre Bakou et Erevan, et le résultat, ce sont des négociations grippées et le risque à tout moment d’une nouvelle déflagration militaire entre les deux pays.