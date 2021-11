Pédophilie: coup de pression face au déni de la Conférence épiscopale espagnole

À en croire le quotidien El Pais, qui mène depuis des années sa propre enquête sur ce fléau, la raison de cette omerta serait une question d'argent ; l'épiscopat espagnol aurait peur de devoir verser des sommes astronomiques (photo d'illustration). © OSCAR DEL POZO / AFP

Sur le terrain de la pédophilie, l'Église espagnole se distingue par son refus de suivre l'exemple des Églises qui ont accepté les investigations sur l'ampleur du fléau (France, Allemagne, Portugal, États-Unis, etc.). La Conférence épiscopale refuse ici de reconnaître le phénomène, d'enquêter, et n'accepte que des plaintes au cas par cas. Or, le feu de la rébellion a commencé : un groupe de prélats a dénoncé cette omerta. Ils font officiellement pression pour en finir avec ce tabou.