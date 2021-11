Autriche: regain d'affluence dans les centres de vaccination après le confinement des non-vaccinés

Un confinement pour les non-vaccinés est entré en vigueur lundi 15 novembre pour convaincre les réticents de se faire vacciner contre le Covid-19, alors que ce pays de moins de 9 millions d’habitants recense chaque jour plus de 12 000 nouveaux cas. Le chancelier autrichien Alexander Schallenberg affirme que cette mesure a déjà un effet. Reportage dans un centre de vaccination à Vienne.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Vienne, Isaure Hiace

La semaine dernière, alors que plusieurs mesures restreignaient déjà les déplacements des non-vaccinés et que l’annonce d’un confinement pour ces derniers était connue, plus de 128 000 personnes ont reçu une première dose en Autriche. Un chiffre qui n’avait pas été atteint depuis le mois de juillet. Mike, âgé d’une trentaine d’année, a franchi le pas mercredi 17 novembre dans la matinée, à contre-cœur.

« Je n’avais pas envie de me faire vacciner mais tout nous y pousse, confie-t-il. Si on ne le fait pas, on ne peut pas aller au centre commercial, ni au restaurant. Moi, je suis encore jeune, je n’ai pas d’enfants et je me demande comment je me sentirai dans cinq ou six ans. Je ne le sais pas. Mais je me suis fait vacciner parce que je le dois. »

► À lire aussi : Autriche: les non-vaccinés acceptent mal leur confinement

« Je ne sais pas si c'est la bonne décision mais je le fais quand même »

La plupart des Viennois, mercredi, sont là pour leur dose de rappel. D’autres pour leurs enfants. Vienne autorise désormais l’utilisation du sérum Pfizer-BioNTech chez les 5 à 11 ans, bien qu’il n’y ait pas encore de feu vert de l’agence européenne des médicaments. Elisabeth est venue pour sa fille de 5 ans.

« Devoir vacciner les enfants car les adultes ne le font pas me fait beaucoup de peine, déplore-t-elle. Je ne sais pas si c'est la bonne décision mais je le fais quand même. C'est une honte que les adultes qui ont la possibilité de se faire vacciner ne le fassent pas. Nous allons certainement avoir de nouveau un confinement et c'est de la faute des personnes non-vaccinées. Il y a suffisamment de vaccins mais les gens n'y vont pas. C'est vraiment une honte ! »

65% des Autrichiens ont, à ce jour, reçu leurs deux doses.

► À lire également : L’Autriche confine les non-vaccinés, une première dans l'UE

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne