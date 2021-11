À la Une: la diaspora ne croit pas à la guerre en Bosnie-Herzégovine

Publicité Lire la suite

Il n'y aura pas de nouvelle guerre en Bosnie-Herzégovine... parce que personne n'est prêt à reprendre les armes. La diaspora est unanime pour dénoncer les manipulations des politiciens ethno-nationalistes, qui agitent les questions identitaires pour asseoir leur pouvoir, mais ne font rien pour sortir le pays de l'ornière. Reportage.

En Bosnie-Herzégovine, les crises sont devenues endémiques, généralement causées par les dirigeants ethno-nationalistes pour mieux se maintenir au pouvoir. Celle provoquée aujourd’hui par Milorad Dodik, en concrétisant sa menace de sécession de l’entité serbe, révèle cruellement la faiblesse des internationaux. Analyse.

Dans les Balkans, le passé a du mal à passer

Après 20 ans d’attente, Sarajevo a enfin érigé un monument aux victimes – principalement serbes – tuées en 1992 et 1993 dans les montagnes à Kazani par une brigade de l’Armée bosniaque... Sans nommer ceux qui ont perpétré ce crime de guerre qui ne veut pas dire son nom. La preuve que la Fédération a, comme la Republika Srpska, bien du mal à regarder son passé en face.

Vukovar, y en a marre. Pour le trentième anniversaire de la chute de la ville, le 18 novembre 1991, le célèbre éditorialiste Boris Dežulović a osé s’attaquer à ce totem du nationalisme croate. La réaction n’a pas tardé : menaces de mort et tir à volonté des « patriotes » sur les réseaux sociaux. Même le ministre des Vétérans a publiquement critiqué le journaliste. Voici le texte qui a fait scandale.

La Grèce criminalise l'aide aux réfugiés

Sur l'île grecque de Lesbos, 24 humanitaires étaient appelés à comparaître mercredi devant la justice pour avoir sauvé des exilés qui tentaient de traverser la mer Égée depuis la Turquie. Les accusés risquent jusqu’à 25 ans de prison, la peine maximale prévue par la loi grecque. Les charges « grotesques », selon Amnesty International, qui pèsent contre eux sont très lourdes : espionnage, divulgation de secrets d’État, trafic d’êtres humains, appartenance à un groupe criminel et blanchiment d’argent, etc.

Dans le même temps, la justice grecque a condamné des exilés afghans et syriens à des dizaines d'années de prison. Leur « crime » : avoir été à la barre de rafiots abandonnés par les passeurs quand les garde-côtes grecs les ont arraisonnés. Cela leur vaut de se voir eux-mêmes considérés comme des passeurs. Des députés européens se lèvent contre ce déni de justice.

La Bulgarie peine à sortir de l'impasse politique

Dimanche 14 novembre, la Bulgarie votait pour ses troisièmes élections législatives anticipées depuis le mois d'avril. Le mouvement « Nous continuons le changement » d’Assen Vassilev et Kiril Petkov, surnommés « les Harvardiens » a dominé le scrutin, avec 26% des voix, devant le GERB du Premier ministre libéral sortant, Boïko Borissov (23%). Lors de cette journée de vote « deux en un », le chef de l'État sortant Roumen Radev a manqué de peu sa réélection dès le premier tour, avec 49,8% des voix. Il affrontera dimanche 21, Anastase Gerdzhikov, recteur de l'Université de la capitale Sofia.

Au Kosovo, le deuxième tour des élections municipales a vu la lourde défaite de Vetëvendosje, le parti du Premier ministre Albin Kurti. Le mouvement de gauche souverainiste a perdu les deux plus grandes villes du pays, la capitale Pristina et Prizren. Une véritable débâcle, moins de neuf mois après son triomphe lors des législatives de février dernier.

La Macédoine du Nord est plongée dans une curieuse séquence politique. Deux semaines après avoir démissionné à l’issue de la sévère défaite des sociaux-démocrates aux municipales, le Premier ministre Zoran Zaev pourrait finalement se maintenir au pouvoir. L’opposition a en effet échoué à renverser son gouvernement au Parlement. La future majorité est entre les mains d'un petit parti de la minorité albanaise. Ces errements révèlent les doutes qui saisissent le pays sur son devenir, alors que son intégration européenne est bloquée par la Bulgarie voisine pour une inextricable querelle historique et que la crédibilité de l'UE semble perdue.

L'autogestion post-yougoslave sur les écrans

Durant les années 1990, l’usine yougoslave ITAS, a été privatisée, puis a fait faillite. En 2007, ses ouvriers l’ont reprise. Durant cinq ans, le documentariste Srđan Kovačević a suivi leur quotidien, dans le nord de la Croatie. Son film, Factory to the workers, raconte avec sensibilité l’élan, les doutes, les réussites et les difficultés de cette entreprise autogestionnaire, exemple unique dans l’espace post-yougoslave. Rencontre.

Début novembre, le vaste coup de filet international contre les groupes de pirates informatiques REvil et GrandCrab a permis d’arrêter deux Roumains accusés de s’être enrichis grâce aux rançongiciels. Dès les années 2000, les « exploits » médiatisés de hackers avaient placé la Roumanie haut sur la carte de la cybercriminalité mondiale. Décryptage.

