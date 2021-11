Entre l'Ukraine et la Russie, le climat se dégrade de plus en plus

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy visite les positions des forces armées près de la ligne de front avec des séparatistes soutenus par la Russie dans la région du Donbass, en Ukraine, le 8 avril 2021. via REUTERS - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

On évoque de plus en plus d'informations sur un renforcement militaire russe aux frontières de l'Ukraine. Jeudi 18 novembre, la Fédération de Russie a publié ses communications diplomatiques récentes avec la France et l'Allemagne dans le contexte des négociations sur l'Ukraine, un signe que Moscou se détache petit à petit du cadre de règlement politique du conflit à l'est de l'Ukraine.