L'Irlande va réparer les préjudices subis par les pensionnaires des Maisons pour mères et enfants

En Irlande, le gouvernement vient de dévoiler un programme de réparations destinées aux survivants et survivantes des Mother and Baby Homes. Ces maisons pour mères célibataires, tenues par des religieuses, « accueillaient » les femmes tombées enceintes hors mariage jusqu’en 1998.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante en Irlande,

Les femmes et les jeunes filles – certaines étaient à peine adolescentes - intégraient ces maisons de leur plein gré, en général, ou y étaient envoyées par leurs familles. Elles y subissaient des maltraitances systématiques et généralisées. Derrière les murs, elles subissaient le travail forcé et souvent ardu, malgré leur grossesse, les remontrances quotidiennes de la part des religieuses, les châtiments corporels quand elles se rebellaient. Elles accouchaient sans anti-douleur, pour « expier leurs péchés » (des mots rapportés par de nombreuses survivantes).

Quant aux enfants, ils ont subi des essais cliniques, la malnutrition, la mauvaise hygiène dans les nurseries. L’immense majorité a été adoptée, en Irlande, au Royaume-Uni et aux États-Unis, souvent, sans le consentement de leur mère.

Des indemnisations prévues

Les mères pourront toucher entre 5 et 65 000€, selon la durée de leur séjour dans un établissement. Celles qui ont été contraintes au travail forcé pourront toucher un peu plus. Et celles qui sont restées pendant plus de six mois se verront délivrer une carte médicale pour un accès gratuit aux soins.

Les réparations seront plus difficiles à obtenir pour les enfants, qui devront avoir passé plus de six mois dans les institutions. Or, la plupart des bébés étaient adoptés très tôt ou envoyés dans des pensionnats dès les premiers mois.

Le programme devrait concerner 34 000 des 58 000 survivants identifiés, pour un coût de 800 millions d’euros. L’État espère recueillir une contribution de la part des ordres religieux concernés.

Des réparations tardives

Même si c’est plus généreux que ce qu’avait recommandé la commission d’enquête indépendante sur les maisons en janvier dernier, pour beaucoup, c’est trop peu, ou trop tard.

La dernière maison a fermé en 1998. Depuis, de nombreux survivants sont décédés et n’auront jamais vu la contrition de la part de l’État – qui a fermé les yeux pendant des décennies sur les pratiques de l’Église-. En plus, les premiers paiements n’auront pas lieu avant au moins un an.

► À lire aussi : Scandale des maisons pour mères célibataires : le Premier ministre irlandais demande «pardon»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne