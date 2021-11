Pour lutter contre les changements climatiques, Londres veut miser sur le nucléaire

Le Royaume-Uni, pays hôte de la COP26 cette année à Glasgow, entame sa « révolution verte ». Objectif : atteindre la neutralité zéro carbone en 2050. Et cela passe par le développement du nucléaire.

Avec notre correspondante à Londres, Marie Boëda

Un quart de l'énergie britannique devra provenir du nucléaire d'ici à 2025. C'est le souhait du gouvernement. Aujourd’hui, treize réacteurs fournissent 16% des besoins en électricité dans le pays.

Des centrales nouvelle génération, comme Sizewell et Hinkley, sont en cours de construction. Elles pourraient produire, à elles seules, 14% des besoins en électricité.

Le but affiché du Premier ministre Boris Johnson : décarboner la production d'électricité. Autrement dit, moins de gaz et moins de pétrole. Il parle d'énergie propre, mais passe sous silence la question toujours pas réglée du stockage et de l'élimination des déchets radioactifs.

Les personnes opposées au nucléaire prônent au Royaume-Uni des investissements dans l'hydrogène ou la géothermie. Mais le sujet du nucléaire ne fait pas vraiment débat dans le pays.

