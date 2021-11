Reconfinement et vaccination obligatoire en Autriche: à Vienne, les avis sont partagés

L'Autriche va se reconfiner à partir du lundi 22 novembre pour au moins trois semaines, et rendre la vaccination contre le coronavirus obligatoire à compter du 1er février. Le pays fait face à une forte hausse du nombre de contaminations et dans le même temps, le taux de vaccination reste insuffisant. Dans la capitale, les avis sont partagés face à ces nouvelles mesures contre le Covid-19.

Avec notre correspondante à Vienne, Isaure Hiace

Après un été empreint de liberté, les Autrichiens doivent se résoudre à un quatrième confinement. Pour les Viennois, il s'agit même du cinquième. Il y a donc de la lassitude dans les rues de la capitale, et même de l'agacement.

Andreas, juriste, ne le cache pas : « Je suis fatigué et énervé contre les non-vaccinés. Ils n’ont pas voulu se rendre compte de ce qu'il se passait et entraînent maintenant les vaccinés avec eux », estime-t-il.

Alors que l'Autriche recense désormais 15 000 nouveaux cas quotidiens, certains se disent rassurés par ce nouveau confinement général, à l’image de Mathias Müller.

« Je trouve ça bien que ce confinement arrive enfin. Pour moi, ça aurait déjà été nécessaire il y a des semaines, car les contaminations augmentent vite et les services de soins intensifs seront bientôt surchargés », confie-t-il.

Le gouvernement a également annoncé que la vaccination serait obligatoire à compter du 1er février prochain. Il était temps, selon Michko, jeune graphiste viennois.

« Il faut bien faire quelque chose, selon lui. Sans cela, on ne sortira jamais de cette pandémie, elle nous poursuivra ! C’est simple : soit on entre et on sort de confinement en permanence, soit on met en place une obligation vaccinale. D'un point de vue économique aussi, c'est une bonne mesure, car personnellement je souffre financièrement du confinement. »

Mais tout le monde n'est pas de cet avis, puisqu'une manifestation rassemblant des anti-vaccins est prévue ce samedi 20 novembre dans la capitale autrichienne.

