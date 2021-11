Pays-Bas: violentes émeutes à Rotterdam suite à la réintroduction de mesures sanitaires

À Rotterdam aux Pays-Bas, des émeutes ont éclaté vendredi soir en marge d’une manifestation contre les mesures sanitaires du gouvernement néerlandais. La police a effectué des tirs de sommation et les autorités parlent de plusieurs blessés.

Des hommes cagoulés, armés de bâtons, des véhicules de police saccagés, dont un en feu, et de nombreux autres objets incendiés comme des vélos et des scooters : les images des émeutes de Rotterdam, abondamment relayées par les médias néerlandais, montrent un centre-ville en proie aux affrontements entre émeutiers et forces de l’ordre.

Peu après 21 heures, dans un communiqué, la police indique avoir procédé à des tirs de sommation. Plus tard, elle fera état de sept blessés, dont des policiers, rapporte notre correspondant à La Haye, Antoine Mouteau.

Selon la télévision locale, au moins une personne a été blessée par balle mais il serait encore difficile de déterminer s’il s’agit ou non d’un tir de la police. Les autorités disent avoir arrêté plusieurs dizaines de personnes et avoir dû appeler en renfort des unités de police de tous les Pays-Bas.

Forte hausse des cas de Covid-19

Ces émeutes ont eu lieu en marge d’un rassemblement d’opposants aux mesures sanitaires du gouvernement. Depuis une semaine, face à une forte hausse des cas rapportés de Covid-19 avec plus de 21 000 infections signalées ce vendredi. Les masques ont fait leur grand retour dans la plupart des lieux clos et chaque soir, à 20h, les restaurants sont contraints à la fermeture.

Les Pays-Bas ont été les premiers en Europe occidentale à réintroduire la semaine dernière un confinement partiel avec une série de restrictions sanitaires, touchant notamment le secteur de la restauration, pour faire face à une flambée de cas de Covid-19.

En janvier dernier, les Pays-Bas avaient déjà connu leurs pires émeutes depuis quatre décennies, y compris à Rotterdam, après l'entrée en vigueur d'un couvre-feu. Ce samedi, plusieurs milliers de personnes sont attendues à des manifestations prévues à Amsterdam et dans la ville méridionale de Breda, indiquent les médias locaux.

