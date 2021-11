La France démantèle une filière de passeurs de migrants vers la Grande-Bretagne

La police française a annoncé ce lundi 22 novembre avoir arrêté 15 trafiquants issus de plusieurs pays. Leur réseau a fait passer des centaines de migrants de France au Royaume-Uni.

La filière était composée d'Irako-Kurdes, de Roumains, de Pakistanais et de Vietnamiens. Elle allait chercher des migrants dans des camps à Grande-Synthe, dans le nord de la France, et les faisait traverser vers le Royaume-Uni par bateaux. Ces embarcations étaient acheminées sur le littoral français en provenance de Chine, via la Turquie puis l'Allemagne.

Selon l'enquête débutée en octobre 2020, le réseau faisait passer « a minima 250 personnes par mois », soit quatre bateaux, de type « Zodiac », qui peuvent transporter environ 60 personnes.

Toutes ces personnes ont payé un « pack » de 6 000 euros pour rejoindre la Grande-Bretagne. Les trafiquants ont accumulé environ 3 millions d'euros de bénéfices, selon l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et l'emploi des étrangers sans titre (Ocriest), un service spécialisé de la police française.

Complicité de chauffeurs et de banquiers occultes

« Au fur et à mesure de l'enquête, le réseau s'est industrialisé, a expliqué à l'AFP Xavier Delrieu, le chef de l'Ocriest en charge de l'enquête menée par le parquet de Dunkerque. Il s'agissait d'un réseau de criminels bien endurcis et organisés grâce à la complicité de chauffeurs, de banquiers occultes et de personnes qui détectaient les balises de la police. »

Mardi 16 novembre, en lien avec le Raid, une unité d'élite de la police, et la brigade Antigang, les 15 personnes ont été interpellées et environ 40 000 euros en liquide ont été saisis.

Selon les autorités françaises, 31 500 tentatives de départ vers le Royaume-Uni ont été enregistrées et 7 800 personnes ont été secourues depuis le début de l'année. Des chiffres qui ont doublé depuis août.

