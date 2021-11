Roumanie: un général à la retraite à nouveau désigné Premier ministre

Après deux mois de crise, libéraux et sociaux-démocrates ont trouvé un accord. Les dirigeants des deux partis se sont notamment entendus pour se succéder à la tête du gouvernement.

L'aspect inédit de cette collaboration entre les deux plus grosses forces politiques du pays, généralement rivales : leurs deux leaders vont se succéder à la tête de l'exécutif. Nicolae Ciuca du PNL et Marcel Ciolacu du PSD vont ainsi chacun à leur tour être Premier ministre pendant un an et demi, rappporte notre correspondant à Bucarest, Benjamin Ribout.

Ministre de la Défense sortant, général à la retraite de 54 ans, c'est donc Nicolae Ciuca, du même parti que le président Klaus Iohannis, qui va débuter à la tête de l'exécutif. Il devrait rester aux manettes jusqu'à la mi-2023, avant de passer le relais pour un an et demi à Marcel Ciolacu.

« Ces derniers jours, nous avons œuvré ensemble afin de bâtir une coalition [...], car les Roumains attendent des solutions à la pandémie et à la crise énergétique », a déclaré Nicolae Ciuca, précisant qu'il demanderait un vote de confiance au Parlement ce jeudi 25 novembre.

Ce vétéran d'Afghanistan, novice en politique, aura la rude tâche de concilier les intérêts des deux anciens partis rivaux et de leur partenaire UDMR, la formation de la minorité hongroise. Son profil de militaire est susceptible de rassurer les Roumains, dans un pays où l'armée est l'une des institutions les plus respectées.

Le retour des sociaux-démocrates

Il y a deux mois, le Parti national libéral avait été lâché par son allié, le parti réformiste de l'union Sauvez la Roumanie, suite à de multiples mésententes, provoquant la censure du Parlement contrôlé par les sociaux-démocrates.

Ces derniers font ainsi leur retour à la tête de l'exécutif, alors qu'ils étaient dans l'opposition depuis 2019. Les sociaux-démocrates avaient été vivement critiqués après une réforme de la justice décriée par Bruxelles. Le PSD disposera de neuf des 20 portefeuilles dans le nouveau gouvernement, notamment d'importants ministères comme les Transports, le Travail, la Famille, la Défense, l’Économie ou l'Agriculture.

Ce gouvernement de coalition marque la fin d'une crise politique longue de deux mois. Début octobre, le gouvernement du libéral Florin Citu avait été renversé par une motion de censure, en pleine flambée de Covid-19. Deux candidats, d'abord l'ancien commissaire européen à l'Agriculture Dacian Ciolos puis Nicolae Ciuca, avaient ensuite échoué à former un gouvernement.

