Colère sourde dans différents secteurs économiques espagnols face à l'inflation

Des manifestants protestent contre le coût de l'électricité, à Barcelone, le 6 novembre 2021. © LLUIS GENE / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Manifestations des transporteurs routiers ce jour devant le ministère de l’Industrie avec la hausse du diesel, colère des métallurgistes à Cadix avec l’inflation et les problèmes d’approvisionnement, une hausse du prix du mégawatt/heure de +63% annuel... En Espagne, l’inflation et la cherté de la vie provoquent un peu partout la grogne, et la menace de débrayages d’ici Noël.