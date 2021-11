Le Parlement européen adopte définitivement la nouvelle Politique agricole commune

Dotée d’un budget colossal, près de 400 milliards d’euros jusqu’en 2027, cette nouvelle PAC est destinée à « verdir » l’agriculture européenne. Mais elle est loin de répondre aux ambitions climatiques de l’Europe, selon ses détracteurs.

Publicité Lire la suite

C’est un feu vert définitif pour un texte censé réconcilier la PAC et l’écologie. Pour les eurodéputés qui l'ont voté, cette nouvelle Politique agricole commune permettra de répondre aux ambitions environnementales de l'Union européenne, indique notre envoyé spécial à Strasbourg, Daniel Vallot.

« Dans cette nouvelle PAC, pour obtenir la plupart des financements et en particulier les aides directes du premier pilier, les agriculteurs devront respecter de nombreuses normes environnementales climatiques, et donc faire beaucoup d'efforts, explique Anne Sander, eurodéputée de droite, membre du parti populaire européen. C'est une PAC qui permet une ambition environnementale importante. C'est une grande avancée par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. »

► À écouter aussi : Quelle politique agricole pour l’Union européenne ?

Primes vertes aux agriculteurs

Cette PAC s'appliquera à partir de janvier 2023. Elle est dotée d'un budget de 387 milliards d'euros jusqu'en 2027, soit près d'un tiers du budget pluriannuel de l'UE. Elle inclut 270 milliards d'aides directes aux agriculteurs, la France restant le principal pays bénéficiaire.

La réforme prévoit d'accorder des primes aux agriculteurs participant à des programmes environnementaux plus exigeants, recourant à des techniques plus écologiques ou contribuant à améliorer le bien-être animal. Les États devront consacrer en moyenne 25% par an des paiements directs à ces « écorégimes » entre 2023 et 2027, avec la possibilité de n'y consacrer que 20% les deux premières années.

Chaque État doit préparer d'ici fin 2021 un « plan stratégique » détaillant son usage des fonds européens. Bruxelles devra vérifier la conformité de ces politiques agricoles nationales aux objectifs de réduction des gaz à effet de serre (Pacte vert) et de baisse de 50% des pesticides d'ici à 2030, avec un quart des terres réservées au Bio.

« Opérations de greenwashing »

À l’extérieur du Parlement, de jeunes écologistes portent le cercueil de l’agriculture biologique. Pour eux, ce vote enterre l’espoir d’une PAC soucieuse de l’environnement.

« C'est de l’affichage, c’est de la communication ! dénonce Manuel Bompard, eurodéputé de gauche La France Insoumise, qui a voté contre cette nouvelle PAC. En réalité, du point de vue des conditionnalités environnementales, qui sont nécessaires pour toucher les aides, il y a très peu de progression. Les nouveaux schémas qui sont mis en place, ce qu'on appelle des éco-schéma, ils sont tellement peu définis qu'ils ouvrent en fait la porte à toutes les opérations de greenwashing. On fait semblant de faire la transition pour pouvoir récolter ses fonds. »

Autre critique formulée par les écologistes et une partie des députés de gauche : la répartition des aides en fonction des hectares cultivés, et non des emplois. Un système, disent-ils, qui « favorise l’agriculture productiviste ». Aujourd’hui, 80% des aides de la PAC sont attribués à 20% des exploitants agricoles.

► À lire aussi : UE: les 27 s'accordent sur une politique agricole commune plus verte, les ONG déçues

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne