Vieillissement en Allemagne: le doublement de l'immigration avancé comme solution

Si le vieillissement de l'Allemagne se poursuit au rythme actuel, 6 millions de personnes pourraient manquer au marché du travail d'ici 2060. © AFP - JENS SCHLUETER

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les prévisions démographiques tablent sur une baisse sensible du nombre d’actifs à moyen terme en Allemagne, d'où le risque de faillites et de délocalisations. Selon une étude présentée ce mardi 23 novembre, un solde migratoire de 400 000 personnes par an est nécessaire d'ici à 2060 pour maintenir le nombre actuel des actifs.