Belgique: un médecin de Wallonie aurait procédé à plus de 2000 fausses vaccinations

Une soignante belge prépare une dose de vaccin contre le Covid-19 à Anvers en avril 2021 (image d'illustration). AP - Virginia Mayo

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Avec un taux de vaccination de 75%,la Belgique est le quatrième pays le plus vacciné de l’UE et la troisième dose de rappel a commencé à être administrée aux plus de 65 ans. Mais les autorités sanitaires viennent de découvrir qu’un médecin de la région francophone de Wallonie a procédé à plus de 2 000 fausses vaccinations, ouvrant ainsi le droit pour ses « patients » à autant de certificats Covid-19 et donc de passes sanitaires injustifiés.