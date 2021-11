En Grèce, l'accès aux lieux publics de plus en plus restreint aux personne vaccinées

Athènes, le 22 novembre 2021. De plus en plus de lieux publics vont être soumis au passe sanitaire en Grèce.

En Grèce, où seule 60% de la population est pleinement vaccinée, la progression constante du nombre de cas de coronavirus recensés a poussé les autorités à imposer cette semaine une nouvelle série de mesures à l’encontre des personnes non-vaccinées. La seconde en moins d’un mois.

Avec notre correspondant à Athènes, Joël Bronner

Début novembre, l’accès à la majorité des lieux publics (magasins, cafés, restaurants, banques et administration…) avait déjà été réduit aux personnes vaccinées ou détentrices d’un test négatif. Dorénavant, depuis ce lundi, les lieux de culture -comme les cinémas, les théâtres et les musées- seront tout simplement interdits aux non-vaccinés, au même titre que les salles de sport.

En Grèce, la campagne de vaccination contre le Covid se heurte aux craintes voire à la défiance d’une partie de la population. Pour y faire face, les autorités viennent donc de renforcer les mesures contraignantes. Depuis cette semaine et jusqu’à nouvel ordre, impossible pour les non-vaccinés de se rendre au cinéma ou au musée par exemple.

« Je peux toujours aller au casino... Ca, ce n’est pas interdit ! » Dans son magasin de vêtements pour femmes du nord d’Athènes, Takis Karanikas plaisante, comme pour dédramatiser. À 70 ans, le commerçant ne veut pas entendre parler de vaccin et dénonce des mesures sanitaires qu’il juge autoritaires. Il dit même « nazies ».

« Le problème principal, c’est notre manque de liberté. D’autant que malgré toutes les différentes mesures que prennent nos dirigeants, les résultats ne sont pas concluants. C’est comme s’ils les prenaient au hasard ces mesures. »

Et le commerçant poursuit en déclarant que la vaccination fait partie d’un complot mondial pour soumettre les peuples, entre autres théories non corroborées par des faits et dont il se nourrit sur internet.

En parallèle, avec 105 décès pour la seule journée de lundi, le nombre de morts a connu un nouveau record cette année, dans ce petit pays de 11 millions d’habitants.

