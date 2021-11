De passage à Zagreb, Macron entérine la vente de 12 Rafale d'occasion

Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre croate Andrej Plenkovic en conférence de presse à Zagreb ce jeudi 25 novembre 2021. © Damir SENCAR / POOL / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La visite du président Macron en Croatie avait pour but la signature d'un contrat de vente de douze Rafale d'occasion au petit pays des Balkans, et ce, pour presque un milliard d'euros. Cette vente intervient alors que le pays a connu bien des déboires avec son aviation militaire, et qu'une course aux armements est en cours dans la région.