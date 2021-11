Emmanuel Macron avec ses partenaires italiens avant une visite chez le pape

Plus de nuage à l'horizon entre la France et l'Italie

Emmanuel Macron s'est rendu en Italie pour signer le traité du Quirinal, un accord franco-italien visant à renforcer la coopération entre les deux pays. Une manière de rappeler, au moment où la France va prendre la présidence de l'UE, que Rome est un allié sur lequel elle peut compter, depuis le départ du pouvoir de l'extrême droite.

La visite du président à Rome doit montrer qu'entre la France et l'Italie, désormais tout va bien, et même plus : « Nous avons retrouvé une relation franco-italienne exceptionnelle », s'enthousiasme un conseiller du chef de l'État, qui insiste beaucoup sur la qualité de la relation personnelle entre Emmanuel Macron et Mario Draghi.

Entre lui et le président du Conseil des ministres italien, « une relation de confiance et de respect mutuel » s'est installée. La page de la brouille, quand Matteo Salvini, alors ministre de l'Intérieur, soutenait les Gilets jaunes, est donc tournée. Et la signature du traité du Quirinal arrive à point nommé pour relancer la coopération bilatérale.

Au moment où la France va prendre la présidence de l'UE, et au moment aussi où l'Allemagne est en pleine transition politique avec le départ d'Angela Merkel de la chancellerie, à l'Élysée, on le reconnait, Emmanuel Macron veut s’appuyer « beaucoup » sur l’Italie « dans les mois à venir ».

Mais cela ne remet pas en cause la proximité avec l'Allemagne, le fameux couple franco-allemande, à en croire un conseiller du président Macron, selon lequel « nous n’avons jamais joué les triangles de la jalousie avec nos partenaires ». Bref, un peu plus d'Italie ne veut pas pour autant dire un peu moins d'Allemagne.

V.G.