Le chef du gouvernement libanais Najib Mikati reçu par le pape François

Le Premier ministre libanais Najib Mikati a été reçu en audience privée ce jeudi 25 novembre au Vatican par le pape François. Si un voyage du souverain pontife au Liban n'est pas encore annoncé, cette rencontre a été l'occasion de confirmer que le pape François suivait de près la situation des Libanais.

Eric Sénanque

Le pape et le chef du gouvernement libanais se sont rencontrés en tête-à-tête pendant vingt minutes. Dans un communiqué, le Vatican souligne que cette rencontre a permis d'aborder la crise politique et les conditions socio-économiques difficiles des Libanais. Le Saint-Siège souhaite que « la justice, les réformes nécessaires et le soutien de la communauté internationale contribuent à améliorer le sort du pays du Cèdre ».

Cette rencontre a également été l'occasion de rappeler l'importance de « promouvoir non seulement la notion de pleine citoyenneté pour tous les Libanais », mais aussi la coexistence pacifique entre les communautés. À l'issue de cet entretien, François a expliqué que le Liban était « un message, mais aussi une promesse pour laquelle il faut se battre ».

Le pape a assuré les Libanais de ses prières dans ces moments très difficiles qu'ils vivent actuellement, et rappelé son engagement et son travail « afin qu'un effort commun puisse prendre forme pour aider le Liban à se remettre sur pied », selon le Saint-Siège.

Seigneur Dieu prends le Liban par la main et dis-lui : «lève-toi !» comme le fit Jésus avec la fille de Jaïre. — Pape François (@Pontifex_fr) November 25, 2021

Najib Mikati a quant à lui offert au souverain pontife un cadeau très symbolique : une brique d'une église melkite de Beyrouth, détruite dans l'incendie du port le 4 août 2020.

