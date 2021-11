Le traité du Quirinal ou la nouvelle lune de miel franco-italienne autour de l'économie

Le président Emmanuel Macron est en visite officielle ces 25 et 26 avril à Rome pour signer avec le chef du gouvernement italien, Mario Draghi, le traité du Quirinal, du nom du palais de la présidence de la République italienne où se déroule la cérémonie. Lancé lors du sommet franco-italien à Lyon en 2017, cet accord vise à renforcer la coopération entre les deux pays.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Rome,

Ce traité est considéré par les institutions italiennes comme le symbole d'une consolidation de l'axe Paris-Rome et comme un moyen permettant de rééquilibrer les forces en Europe. Il n'est pas encore dévoilé dans ses détails. Mais on sait qu'il porte sur de nombreux domaines. De l'économie à la culture, en passant par la défense, la sécurité et la politique étrangère. Il faut rappeler que l'accord bilatéral, mis sur les rails par Emmanuel Macron et l'ancien président du Conseil, Paolo Gentiloni, avait été gelé en 2018. Juste après l'arrivée au pouvoir de la Ligue et du Mouvement 5 Etoiles (M5S) qui, à l'époque, soutenaient les gilets jaunes et accusaient la France d'avoir appauvri l'Afrique. Ce qui a provoqué une crise sans précédent depuis 1940.

► À lire aussi : Tensions franco-italiennes: Paris rappelle son ambassadeur en Italie

Si les liens d'amitié se sont resserrés, c'est notamment grâce au chef de l'État Sergio Mattarella, remarquable médiateur, et au Premier ministre, Mario Draghi, qui cultive, lui aussi, d'excellentes relations avec le président Macron. Dans ce climat de sérénité retrouvée, tous les acteurs de la politique et de l'économie italienne ne se réjouissent pas pour autant de la signature du traité franco-italien. Au niveau politique, on note que les postfascistes de Frères D'Italie, unique parti à l'opposition, crédité de 19,5 % des intentions de vote, jugent scandaleux que le traité n'ait fait l'objet d'aucun débat parlementaire avant sa signature. Et ils estiment que l'Italie sera sous la coupe de la France. Mais, comme le souligne le démocrate Piero Fassino, président de la Commission parlementaire des Affaires étrangères, le nombre d'entreprises italiennes qui opèrent en France est équivalent à celui des entreprises françaises en Italie.

Quant aux experts de l'Institut italien des affaires internationales, ils s'accordent sur le fait que le traité du Quirinal pourra éviter des conflits, comme celui suscité par la marche arrière de la France sur l'accord de reprise des chantiers de l'Atlantique par Fincantieri. Et pour le patronat italien, ce traité permettra à Rome d'avoir une plus grande place aux tables qui comptent.

► À lire aussi : Fincantieri-Chantiers de l’Atlantique: le rachat coule

Le traité du Quirinal, cet accord que personne ne connaît

La population ne connaît absolument pas l'existence de cet accord franco-italien. Si vous demandez aux clients d'un bar du centre de Rome, « Que pensez-vous du traité du Quirinal ? », ils vous regardent comme si vous débarquiez d'une terre inconnue.

Par contre, ce qui attise la curiosité des Italiens, c'est plutôt le chapitre Vatican. Demain vendredi, après la signature du traité, Emmanuel Macron sera reçu en audience par le pape François pour la deuxième fois depuis 2018 et à cinq mois de l'élection présidentielle 2022. Et ça, c'est toujours un sujet qui anime les conversations !

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne