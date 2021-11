Les migrations, un autre casse-tête franco-britannique pour l'UE

Les derniers pas de danse de Boris Johnson

Dans la journée de jeudi, Boris Johnson a indiqué qu'il avait écrit à Emmanuel Macron pour détailler cinq mesures que Londres et Paris pourraient prendre ensemble afin d'éviter de nouveaux drames dans la Manche. Parmi ces mesures : la mise en place de patrouilles conjointes destinées à empêcher les embarcations de migrants de quitter les côtes françaises, l'utilisation de détecteurs et de radars, ou encore l'élaboration d'un accord de renvoi des migrants avec la France et surtout avec toute l'Union européenne.

La ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel, dit avoir proposé à Paris d'affecter des forces supplémentaires pour des patrouilles communes et promis de faire « absolument tout ce qui sera nécessaire » pour sécuriser la zone de Calais. « Nous avons eu du mal à convaincre certains de nos partenaires, particulièrement les Français, de faire les choses de la manière que nous jugeons justifiée par la situation », avait déclaré Boris Johnson mercredi, alors que Londres s'oppose à Paris aussi dans le dossier de la pêche.

L'une des propositions du locataire du 10, Downing Street, la dernière, pourrait faire cet effet. Car M. Johnson, qui a finalement publié sa lettre sur Twitter, demande au président français de reprendre les migrants chez lui, en substance. « Je propose que nous mettions en place un accord bilatéral de réadmission pour permettre le retour de tous les migrants illégaux qui traversent la Manche », écrit-il, rappelant que « l'UE a conclu des accords de réadmission avec des pays comme la Biélorussie et la Fédération de Russie ».

Habile, mais également provocateur à l'égard des Vingt-Sept, le Premier ministre britannique dit « espérer qu'un tel accord puisse être également conclu avec le Royaume-Uni rapidement ». « Cette mesure aurait un effet immédiatement et réduirait considérablement – voire arrêterait – les traversées, sauvant ainsi des vies en brisant fondamentalement le modèle économique des gangs criminels », écrit Boris Johnson, en passe de devenir la plus grosse bête noire de l'actuel président français, pourtant assez anglophile.

Avec agences