Crise avec l'UE: Loukachenko se rend à la frontière et parle aux migrants

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko s'adresse à des migrants, à la frontière entre son pays et la Pologne, vendredi 26 novembre 2021.

Alexandre Loukachenko, dont la réélection en Biélorussie a été entachée d'irrégularités selon l'UE, s'est déplacé à la frontière polonaise, vendredi 26 novembre, dans un centre temporaire ouvert la semaine dernière. Il a appelé l’Allemagne à accueillir les migrants massés dans la zone, promettant qu’il ne les retiendrait pas.

Le bras de fer entre la Biélorussie et l'Union européenne ne semble pas prêt de se terminer, alors que des milliers de migrants sont massés à la frontière avec la Pologne depuis des semaines dans des conditions de plus en plus difficiles.

Alexandre Loukachenko n'en démord pas : même si son pays est accusé d'avoir orchestré cette crise humanitaire en octroyant des visas à ces migrants pour venir en Biélorussie, selon lui, c’est bien l'UE qui est responsable du drame en cours aux frontières orientales de l'Europe.

En déplacement ce vendredi matin 26 novembre dans un centre pour migrants proche de Bruzgi, un point de passage entre les deux pays à quelques kilomètres de la ville polonaise de Kuźnica, le dirigeant biélorusse a expliqué aux migrants présents qu’ils étaient libres d'aller en Europe, avant de préciser que la plupart souhaitaient se rendre en Allemagne.

Alexandre Loukachenko en a profité pour lancer un appel à Berlin : « Deux mille personnes, ce n’est pas un gros problème », a-t-il déclaré devant des journalistes qui l’accompagnaient.

Le dirigeant biélorusse mène une véritable campagne de communication, laissant le mauvais rôle à l'Union européenne et à la Pologne. Pendant ce temps, les vols affrétés par l'Irak pour rapatrier ses ressortissants se multiplient. Après deux vols partis ce jeudi, deux autres avions devant transporter plus de 850 personnes sont prévus jusqu'à samedi. Des migrants qui reviennent en Irak après avoir dépensé toutes leurs économies pour tenter de rejoindre l’Europe.

