Hongrie: la gestion de la crise sanitaire par Viktor Orban inquiète les Hongrois

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban s'adresse à ses partisans lors de la célébration du 65e anniversaire de la révolution hongroise de 1956, à Budapest, le 23 octobre 2021. (Image d'illustration) AP - Laszlo Balogh

Alors que l’Autriche reconfine toute sa population pour 3 semaines, de l’autre côté de la frontière, dans la Hongrie de Viktor Orbán, aucune mesure de restriction n’est prévue. Pourtant, jeudi 25 novembre, il y avait plus de 12.000 nouveaux cas et 185 morts en Hongrie, au grand dam des Hongrois, qui demandent plus de mesures.