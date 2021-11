Manche: l'opération «coup de semonce» des pêcheurs français a bien eu lieu

Opérations de blocages ce vendredi 26 novembre des pêcheurs français. Ils se sont mobilisés sur le littoral de la Manche pour obtenir les licences de pêche que Paris réclament toujours à Londres dans le cadre de l’accord post-Brexit. Plusieurs actions étaient menées, de manière ponctuelle, et avec des perturbations limitées.

Les pêcheurs ont visé en particulier des points de liaison entre l’Europe continentale et le Royaume-Uni. Des dizaines de fourgonnettes et de voitures ont pris place pendant deux heures devant l’entrée et la sortie des poids-lourds de l’Eurotunnel. Résultat : un bouchon de plus d’une centaine de camions s’est formé. Alors, après 16 heures et la levée du barrage, des trains supplémentaires ont été programmés pour absorber le trafic.

À Ouistreham, plusieurs chalutiers ont empêché le départ d’un ferry. Et des navires de pêche se sont déployés, à la mi-journée, pour bloquer le port de Calais, haut-lieu du transit entre la France et l’Angleterre. Une action sans gros impact pour laquelle le président du port ne portera pas plainte, d’autant que les pêcheurs se sont engagés, explique-t-il, à ne pas attenter au chiffre d’affaires des uns et des autres.

Les manifestants n’ont pas visé que des plateformes logistiques. Dans la matinée, des bateaux français ont empêché un homologue venant de Jersey d’entrer dans le port de Saint-Malo. Une action d’une heure dans une ambiance bon enfant. Il s’agissait ce vendredi de mettre un petit coup de pression. D’autres actions pourraient suivre, s’il n’a pas l’effet escompté.

