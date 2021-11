Migrants à Calais: les Britanniques ne sont plus les bienvenus à la réunion de crise

Jeudi 25 novembre, le Premier ministre britannique Boris Johnson a demandé à la France de reprendre les immigrés clandestins qui parviendraient à rejoindre les côtes de la Grande-Bretagne, déclenchant la colère de Paris. ANDY BUCHANAN AFP

Moins de 48 heures après le drame de mercredi soir, 27 migrants noyés dans la Manche alors qu'ils tentaientde passer vers le Royaume-Uni, Paris et Londres appelaient à une plus grande coopération. Mais après les propos du Premier ministre Boris Johnson, le ministre de l'Intérieur français a fait savoir que les Britanniques n'étaient plus les bienvenus. Emmanuel Macron dénonce des méthodes « pas sérieuses ».