Signature du traité du Quirinal: nouveau chapitre dans les relations franco-italiennes

French President Emmanuel Macron and Italian Prime Minister Mario Draghi signed the treaty in Rome

Emmanuel Macron et Mario Draghi se sont exprimés après la signature du traité du Quirinal qui doit sceller le renforcement de la coopération entre la France et l’Italie

Publicité Lire la suite

De notre envoyée spéciale à Rome,

Emmanuel Macron et Mario Draghi se sont exprimés lors d'une conférence de presse après la signature du traité du Quirinal qui doit sceller le renforcement de la coopération entre la France et l’Italie. « La France et l’Italie ont tout à faire ensemble ». C’est ainsi qu’Emmanuel Macron a voulu dire à quel point le lien entre les deux pays est important et va être encore renforcé par la signature du Traité de coopération qui a eu lieu ce matin au Palais du Quirinal pour bien marquer la symbolique de cet accord dont l’idée avait été lancée en 2017 par Emmanuel Macron.

Il s’agit dans l’esprit des deux dirigeants d’ouvrir un nouveau chapitre dans les relations franco-italiennes, de créer un « réflexe franco-italien », par exemple en faisant participer des ministres italiens au Conseil des ministres français et inversement. Dans l’optique de la présidence française de l’Union européenne, cette « amitié qui vient de loin » sera un atout et Mario Draghi l’a promis « la France peut compter sur l’appui total de l’Italie ».

Mais pour autant Emmanuel Macron s’est défendu d’aller chercher à Rome un soutien qu’il n’aurait plus à Berlin, ce n’est pas « une voie de substitution » a dit le président français qui en a profité pour redonner sa vision du projet européen en affirmant sa volonté de construire des accords à 27.

► À lire aussi : Le traité du Quirinal ou la nouvelle lune de miel franco-italienne autour de l'économie

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne