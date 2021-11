Covid: le variant Omicron fait souffler un vent de panique sur la planète

Premier report annoncé à cause du variant Omicron : la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce prévue à Genève à partir de lundi. © Fabrice COFFRINI / AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

L’apparition d’un nouveau variant en Afrique du Sud provoque depuis quelques jours la panique au niveau mondial. Certains pays, notamment en Europe, ont annoncé un renforcement des mesures pour lutter contre la pandémie de Covid. Omicron, le nouveau variant jugé préoccupant par l’Organisation mondiale de la santé, a provoqué la chute des places financière dans le monde. Le cours du pétrole n’a pas échappé à ce phénomène et désormais le monde entier se prépare à devoir faire face à l’arrivée de ce variant qui pourrait s’avérer encore plus contagieux et peut-être plus résistant que le variant Delta.