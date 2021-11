À l’appel de l’opposante Svetlana Tikhanovskaïa, ce samedi 27 novembre est la journée de solidarité avec les prisonniers politiques en Biélorussie. Selon le décompte des ONG, ils sont aujourd’hui près de 900. La Lituanie appelle aussi à leur libération, condition des changements en Biélorussie.

Avec notre correspondante à Vilnius, Marielle Vitureau

Envoyer une lettre à un prisonnier politique. C’est ce que l’équipe de l’opposante Svetlana Tikhanovskaia demande de faire en soutien aux 888 personnes incarcérées pour leurs idées. En près d’un an, leur nombre a été multiplié par neuf en Biélorussie. La preuve que la répression continue et qu’elle n’a pas de limite.

Jana Paliashchuk organise cette journée de solidarité avec des prisonniers parfois arrêtés pour de simples chaussettes : « Ce peut être des gens très ordinaires qui se sont trouvés au mauvais endroit en portant des chaussettes aux couleurs nationales blanc-rouge-blanc. Et on peut vraiment se faire arrêter pour cela. »

Près de 900 prisonniers politiques

Dans les couloirs du ministère des Affaires étrangères lituanien, l’ONG Viasna qui défend les droits humains a installé un stand où l’on peut glisser une carte.

Gabrielius Landsbergis, le chef de la diplomatie, a écrit à Vitalyia Bandarenka, 19 ans. Elle a été condamnée à quatre ans de prison pour avoir participé à des manifestations : « [Alexandre] Loukachenko n’a pas uniquement été l’instigateur de cette crise des migrants. Il y a aussi près de 900 prisonniers politiques. En leur exprimant notre solidarité, nous montrons au monde ce que Loukachenko est aussi capable de faire, et ce, depuis plus d’un an. »

Le gouvernement lituanien s’est mis à travailler sur la possibilité de traduire le dirigeant biélorusse devant une cour de justice internationale.

