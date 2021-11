Covid-19: aux Pays-Bas, le retour du couvre-feu dans un contexte explosif

Face à une forte hausse des cas rapportés de Covid-19 aux Pays-Bas, le gouvernement a décidé de durcir les mesures sanitaires de retour depuis plusieurs semaines. Depuis ce dimanche soir 28 novembre, les cafés et les restaurants sont contraints à la fermeture à 17 heures.

Avec notre correspondant à La Haye, Antoine Mouteau

Une demi-heure avant la fermeture obligatoire des cafés et restaurants du pays, il n'y a déjà plus beaucoup de monde au Barista Café, dans le centre de La Haye.

Même si cet établissement avait déjà l'habitude de fermer à 17 heures, cette mesure du gouvernement pourrait lui faire perdre des clients, comme l'explique Ronnie qui travaille ici depuis plusieurs années.

« D'habitude, confie-t-elle, on laisse les gens finir leurs boissons, mais maintenant, à 17 heures, il ne pourra vraiment plus y avoir personne ici. Mais juste à côté, il y a une pizzeria, et eux en souffrent vraiment. Normalement, ils ouvrent à 17 heures, donc là, ils sont obligés de rester fermés. »

Au cours des deux dernières semaines, les cafés et restaurants devaient déjà fermer à 20 heures. Les commerces dits non essentiels à 18 heures. Maintenant, c'est 17 heures, donc. Même si ce retour à une sorte de confinement partiel suscite l’agacement d'une partie des Néerlandais, Ronnie, elle, se montre assez compréhensive envers les autorités.

« Si le gouvernement dit que ça peut permettre de faire diminuer les cas de Covid-19, j'essaie de le croire », tel est son credo.

Les théâtres, cinémas et salles de concert doivent, eux aussi, baisser leurs rideaux à 17 heures. Les commerces d'alimentation, en revanche, sont autorisés à rester ouverts jusqu'à 20 heures.

