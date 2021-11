Dans son prière dominicale de l'Angélus, le pape évoque à nouveau les migrants

Le pape François exprime sa « douleur » après les récents drames impliquant des migrants dans la Manche, à la frontière biélorusse, ou encore en Méditerranée. À l'issue de la prière dominicale de l'Angélus, le souverain pontife a une nouvelle fois condamné toute « instrumentalisation » des personnes migrantes.

Avec notre correspondant au Vatican, Éric Sénanque

Au lendemain d'une rencontre au Vatican avec un groupe de migrants accueillis par un diocèse italien, le pape François a tenu une nouvelle fois à réagir avec force aux drames récents qui ont touché les personnes en quête d'un monde meilleur.

Le Saint-Père demande : « Combien de migrants sont exposés, ces jours-ci, à des dangers très graves, et combien perdent la vie à nos frontières ? Je ressens de la tristesse à l'annonce de la situation dans laquelle se trouvent tant d'entre eux : ceux qui sont morts dans la Manche ; ceux qui se trouvent aux frontières de la Biélorussie, dont beaucoup sont des enfants ; ceux qui se noient en Méditerranée... »

L'évêque de Rome a aussi évoqué ces migrants rapatriés en Afrique du Nord, et qui sont, a-t-il dénoncé, « capturés par des trafiquants qui les transforment en esclaves », où les femmes sont vendues et les hommes torturés. Le pape a aussi voulu rappeler, selon ses mots, ceux qui « ont tenté de traverser la Méditerranée à la recherche d'une terre de bien-être et y ont trouvé, au contraire, une tombe ».

Je ressens de la tristesse quand je pense à ceux qui sont morts dans la Manche, à ceux de la frontière avec le Bélarus, dont beaucoup sont des enfants, à ceux qui se noient dans la Méditerranée, à ceux qui sont rapatriés en Afrique du Nord et transformés en esclaves. — Pape François (@Pontifex_fr) November 28, 2021

François souhaite que des solutions soient trouvées pour qu'en aucun cas ces migrants ne soient l'objet d'instrumentalisation, et que leur humanité soit respectée. Des mots forts prononcés à quelques jours de son voyage en Grèce où il est attendu une nouvelle fois sur l'île de Lesbos.

