Disparition de l'écrivaine Almudena Grandes, une républicaine espagnole

L'écrivaine espagnole Almudena Grandes, romancière et journaliste, est décédée samedi 27 novembre d'un cancer à l'âge de 61 ans. Cette femme de gauche, républicaine, était une célèbre chroniqueuse du quotidien El País. En 2018, elle avait reçu le Premio nacional de Narrativa, l'une des récompenses littéraires les plus importantes d'Espagne.

Avec notre correspondant à Madrid, François Musseau

Almudena Grandes se décrivait comme une femme républicaine, de gauche et anticléricale. Toute sa vie, elle n'a jamais nié avoir été marquée au fer rouge par la guerre civile, qui déchira l'Espagne entre 1936 et 1939.

Par sa famille et son ascendance, elle faisait partie des perdants, des « rouges », des « républicains », de tous ceux qui ont été vaincus par le général Franco, et qui furent assassinés, forcés à l'exil ou qui continuèrent à vivre, mais dans l'ombre et la résistance.

Toute l'œuvre littéraire d'Almudena Grande se nourrit de ce conflit, et surtout de ses conséquences, de l'après-guerre espagnole, à partir des années 1940 et 1950.

C'est le cas de son très célèbre roman, El corazón helado, (Le cœur glacé), qui raconte l'histoire entremêlée de deux familles au cours du XXe siècle.

Elle-même disait que pour réussir un roman, il faut parvenir à un savant équilibre entre liberté créatrice et vérité historique. Elle y est aussi parvenue avec la série Episodios de una guerra interminable (Épisodes d'une guerre interminable), une fresque historique dont des familles républicaines sont les protagonistes.

Cette œuvre avait été saluée par la critique, mais aussi par le public, puisqu'elle a compté jusqu'à 1,3 million de lecteurs. Almudena Grandes laisse un grand vide en Espagne, surtout dans cette Espagne de gauche et républicaine.

