Turquie: l'emprise du président sur les taux directeurs de la Banque centrale

Le président turc Recep Tayyip Erdogan. Ozan KOSE AFP/File

Recep Tayyip Erdogan persiste et signe. Il s'est à nouveau dit opposé lundi 29 novembre à tout « compromis » concernant le niveau des taux directeurs de la Banque centrale de la République de Turquie. Et ce, malgré la dégringolade de la monnaie, la livre. Depuis le début de l'année, cette dernière a perdu plus de 40% de sa valeur par rapport au dollar.