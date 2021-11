Allemagne: un Irakien de l'EI condamné à la perpétuité pour le meurtre d'une petite Yézidie

Un tribunal de Francfort en Allemagne a condamné l’auteur d’un crime contre un enfant de la communauté yézidie pour génocide. Cette décision pourrait faire école et permettre d’autres poursuites contre les responsables et participants des massacres commis contre cette communauté kurdophone par l’organisation État islamique.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

L’Irakien Taha Al-Jumailly avait rejoint les rangs de l’État islamique en 2013. Deux ans plus tard, il inflige une punition sadique et meurtrière à une fillette yézidie achetée comme esclave. Elle est accrochée à une fenêtre à l’extérieur par des températures pouvant aller jusqu’à 50 degrés et meurt de soif. Sa mère présente qui a déposé au procès n’a rien pu faire et a dû assister impuissante aux souffrances de sa fille.

Le tribunal de Francfort a condamné ce mardi matin Taha Al-Jumailly à la perpétuité l’estimant coupable de génocide. C’est la première fois au monde qu’un tribunal condamne une personne ayant participé aux persécutions contre la minorité yézidie pour un tel motif.

Compétence universelle

Son ex-épouse, une Allemande qui avait rejoint l’organisation État islamique, a été condamnée le mois dernier dans ce même cas à dix ans de réclusion pour crime contre l’humanité.

Le jugement de la cour de Francfort a été permis grâce à l’application du principe de compétence universelle qui permet à un État de juger un crime qui n’a pas été poursuit sur son sol. L’Allemagne où vit une importance minorité yézidie est l’un des rares pays à poursuivre des exactions commises contre cette communauté.

