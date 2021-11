Espagne: l'inquiétude grandit à La Palma, où l'éruption du volcan Cumbre Vieja ne faiblit pas

Aux Canaries, l'éruption a recouvert de lave une superficie de 1115 hectares, affectant principalement trois communes. Luismi Ortiz UME/AFP/File

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La situation s’aggrave dans l’île canarienne de La Palma où le volcan Cumbre Vieja a commencé à entrer en éruption le 19 septembre, il y a 71 jours. L'éruption a recouvert de lave une superficie de 1 115 hectares, affectant principalement trois communes, détruisant des dizaines d’édifices et obligeant la fermeture de nombreux commerces. On pensait que les coulées de lave allaient en se réduisant. Or, d’après les spécialistes, c’est l’inverse qui est en train de se produire.