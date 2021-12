Omicron au Royaume-Uni: Boris Johnson contre les scientifiques

Le Premier ministre demande à la population de ne pas annuler les fêtes de Noël et les crèches dans les écoles. De nouvelles restrictions ont été annoncées après la découverte du variant Omicron sur le sol britannique. Mais les recommandations du gouvernement et des scientifiques ne vont pas dans le même sens.

Avec notre correspondante à Londres, Marie Boëda

C’est un peu confus. Boris Johnson appelle la population à continuer à vivre. Une vidéo de lui sur le marché de Noël de Downing Street le montre sans masque en train de savourer des produits en plein milieu de la foule. Face à la montée d’Omicron, le Premier ministre britannique met tout en œuvre, dit-il, pour accélérer la campagne de vaccination.

« Nous adoptons une approche équilibrée et proportionnée, assure le chef du gouvernement. La chose la plus importante est que nous pensons toujours que la meilleure protection contre tous les variants est d'obtenir un rappel et je suis toujours confiant que ce Noël sera considérablement meilleur que le dernier Noël. »

« Ne pas se socialiser quand on on n'en a pas besoin »

Objectif : une 3e dose pour tous les adultes avant fin janvier. « Pas besoin de changer ses plans » pour Noël, déclare en écho le ministre de la Santé.

Mais au même moment, Jenny Harries, médecin de santé publique qui conseille le gouvernement, recommande tout autre chose. « Si nous diminuons tous un peu nos contacts sociaux, cela permettra d’éloigner le variant. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas se socialiser quand on n'en a pas particulièrement besoin. » Elle tombe d’accord avec le gouvernement sur un point : elle n'envisage pas de nouveau confinement.

