Russie: Alisher Morgenshtern, symbole de la rupture entre le Kremlin et la jeunesse russe

Le Kremlin a décidément bien du mal à comprendre la jeunesse russe. Alisher Morgenshtern est le rappeur - probablement - le plus populaire de Russie et il a quitté le pays après de multiples procédures judiciaires. Le pouvoir russe a même dû s'exprimer sur son cas.

Si vous regardez le clip de ses chansons qui cumulent plusieurs centaines de millions de vues sur internet, vous vous direz sans doute que le Kremlin n'a pas grand chose à reprocher à Alisher Morgenshtern. Le rappeur a des tatouages jusque sur les joues et le front, des grosses bagues, il est vêtu comme souvent d un peignoir et dans ces images il célèbre son affection pour une jolie blonde sur un yacht. En soi, rien qui ne ferait particulièrement lever les sourcils dans le monde du rap et ailleurs.

En tout cas en Russie, il touche les jeunes et chacun de ses faits et gestes est commenté. Fort de son statut de star, Alisher Morgenshtern a fait de la publicité pour une banque qui cherche à attirer les 18-25 ans. De façon beaucoup plus controversée, il a aussi accepté de prêter sa célébrité à Ramzan Kadyrov, le très autoritaire président de la Tchétchénie en appelant ses fans à s'abonner aux comptes des proches du maître de Grozny. Le rappeur s'est justifié en expliquant que Kadyrov souhaitait le sponsoriser.

Propagande en faveur de la drogue

Cette année, Alisher Morgenshtern s'est pourtant retrouvé au centre d'une cascade de procédures judiciaires. Dans le clip d'une de ses chansons intitulée « Pablo », il s'affichent avec des armes automatiques et des sacs d'argent liquide. Le lien avec le baron de la drogue Pablo Escobar est rapidement fait et ça en Russie, c'est désormais interdit. En mai dernier, cela vaut donc à la star une condamnation pour propagande en faveur de la drogue.

En novembre, il est visé par nouvelle procédure pour « promotion de mode de vie parasitaire et comportement déviant ». Mais ce qui l'a placé en grande difficulté, ce sont surtout ses commentaires sur le 9 mai, la commémoration de la Seconde guerre mondiale. Dans une interview il y a quelques semaines, le jeune homme de 23 ans a dit ne pas comprendre pourquoi tant de millions étaient dépensés pour un événement datant d'il y a 76 ans. Et il a ajouté, « n'y a-t-il vraiment rien d autre dont nous puissions être fier ? ».

Fuite à Dubaï

Cette déclaration a déclenché un scandale en Russie où des anciens combattants ont porté plainte et saisis le bureau du procureur général. Il faut savoir que depuis avril 2021 en Russie des sanctions peuvent être appliquées pour « outrage public à la mémoire des défenseurs de la Patrie ».

Cette fois, le rappeur a fui le pays, probablement pour Dubaï. L'administration présidentielle serait en train de négocier avec les producteurs son retour dit un journal. Le porte-parole du Kremlin lui-même a dû démentir lundi, mais on parle de plus en plus désormais de la coupure entre le pouvoir et la jeunesse. Dans les sondages, nombreux sont les jeunes à déclarer vouloir quitter le pays. Cela suscite d'ailleurs la blague d'un voyagiste russe lancée mardi sur les réseaux sociaux en référence à ces départs : « Nous avons décidé de supprimer la fonction "recherche de vols aller-retour". Nous gardons la fonction "aller simple" »

