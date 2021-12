Crise migratoire: l'UE adopte de nouvelles sanctions contre la Biélorussie

Des migrants tentent de passer la frontière polono-biélorusse près de Grodno, en Biélorussie, le 8 novembre 2021. AP - Leonid Shcheglov

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L’Union européenne a décrété ce jeudi 2 décembre un nouvel ensemble de sanctions à l’encontre de la Biélorussie dans la crise qui oppose en particulier la Pologne, la Lettonie et la Lituanie au régime d’Alexandre Loukachenko, accusé de pousser les migrants vers l’UE. Ce sont les sanctions classiques de l’arsenal des 27, à savoir l’interdiction de visa pour l’Europe et le gel des avoirs détenus dans l’Union. Dans le même temps, des sanctions similaires coordonnées ont été prises par les États-Unies, le Canada et le Royaume-Uni.

C'est la cinquième vague de sanctions imposées par l'UE depuis l'été 2020. Elle frappe à la fois les instigateurs de l'actuelle crise des migrants, mais aussi les responsables de la répression de la société civile depuis l'élection présidentielle contestée en août de l'an dernier. Parmi les 17 individus sanctionnés figurent d'ailleurs en particulier sept officiers du corps des gardes-frontières biélorusses mais aussi sept juges. De la même façon, l'Union européenne sanctionne 11 entités biélorusses et d'abord trois entreprises publiques accusées d'avoir favorisé la répression. ► À lire aussi : En Biélorussie, les migrants s'inquiètent du nombre de disparus à la frontière Garde-frontières, hôtels et compagnies aériennes Viennent ensuite une unité de gardes-frontières accusée d'organiser des franchissements illégaux de migrants vers l'Europe, des agences de visa, des voyagistes et entreprises touristiques qui ont acheminé des migrants d'Irak ou de Turquie. Dans le même train de sanctions, des hôtels qui les ont hébergés et deux compagnies aériennes qui les ont transportés, dont Belavia la compagnie nationale. Au total, sur la liste des sanctions européennes, se trouve désormais 26 entités et 183 personnes. Parmi elles, le président biélorusse Alexandre Loukachenko et deux de ses fils. ► À lire également : Les forces biélorusses aident à traverser en Pologne mais tabassent ceux qui échouent