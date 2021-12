Omicron: l’Allemagne impose de nouvelles restrictions sévères aux non-vaccinés

Face à une quatrième vague de Covid-19 importante qui conduit à la saturation de certains hôpitaux, la chancelière sortante Angela Merkel et son successeur Olaf Scholz se sont rencontrés, jeudi 2 décembre. Ils ont décidé de nouvelles restrictions pour les non-vaccinés.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

« Un acte de solidarité nationale. » Pour Angela Merkel qui ces dernières semaines n’a cessé de plaider pour des mesures plus strictes, la situation est très grave et les non-vaccinés devront restreindre leurs activités pour limiter le nombre d’infections et une saturation des hôpitaux.

Hormis les commerces essentiels, ces personnes - près d’un tiers de la population - n’auront plus accès aux commerces non essentiels, aux restaurants, aux lieux culturels ou de loisirs. L’ampleur des rencontres privées auxquelles des non-vaccinés participent sera limitée. Et hormis l’obligation vaccinale déjà approuvée pour le personnel médical et soignant, une obligation pour l’ensemble de la population doit être adoptée.

Un tournant majeur, comme le reconnaît le futur chancelier Olaf Scholz : « La situation actuelle s’explique d’abord par un nombre insuffisant de personnes vaccinées. C’est pourquoi beaucoup, dont je fais partie, ont changé d’avis. »

► À lire aussi : Covid-19 en Allemagne: Olaf Scholz fait tomber le tabou de l'obligation vaccinale

Un objectif ambitieux

La décision reviendra aux députés qui doivent voter en leur âme et conscience. Angela Merkel qui avait exclu depuis le printemps 2020 toute obligation vaccinale a également modifié sa position. « Vu la situation actuelle, c‘est une mesure adéquate, estime-t-elle. Si j’étais encore députée, je voterais pour. »

Pour améliorer le taux de vaccination insuffisant, mais aussi la protection des personnes déjà vaccinées avec une troisième dose, Olaf Scholz s’est fixé un objectif ambitieux de trente millions de nouvelles vaccinations d’ici Noël. Une cellule de crise avec un général à sa tête à la chancellerie doit coordonner ces efforts.

► À lire aussi : Covid-19: les Allemands «vaccinés, guéris ou morts» à la fin de l'hiver

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne