Royaume-Uni: les tabloïds perdent leur appel face à Meghan Markle

La Cour de justice britannique rejette l’appel de l’éditeur du Mail on Sunday concernant la lettre de Meghan Markle à son père. Une décision qui crée « un précédent » selon la duchesse et qui appelle à une refonte de l’industrie des tabloïds.

Avec notre correspondante à Londres, Marie Boëda

Quelques mois après son mariage avec le Prince Harry, Meghan Markle envoie une lettre à son père. Elle lui confie le mal qu’il lui fait en s’épanchant dans les tabloïds, cette presse anglaise populaire et avide de potins. Un an plus tard, Thomas Markle transmet l'intégralité de cette lettre au Mail on Sunday. La duchesse de Sussex décide alors de porter plainte pour violation de sa vie privée.

En début d’année déjà, la Haute cour britannique lui a donné raison. L’éditeur Associated Newspaper avait fait appel et vient de perdre une seconde fois. Même si sa vie est d'intérêt public, elle ne demeure pas pour autant une propriété publique.

Le Mail on Sunday envisage de saisir la Cour suprème

C’est une victoire, réagit la duchesse. Selon elle, « nous sommes maintenant assez courageux pour remodeler une industrie des tabloïds qui conditionne les gens à être cruels ». La cour a décidé que sa lettre aurait dû rester privée.

Un premier pas judiciaire qui interroge le modèle même des tabloïds. Pas sûr cependant que cela leur serve de leçon car pour l’éditeur du journal, Meghan Markle savait que sa lettre pouvait être rendue publique. Peu après l'annonce de la justice ce jeudi, Associated Newspapers a indiqué envisager de saisir la Cour suprême britannique après avoir été débouté en appel.

