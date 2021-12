Ukraine: face-à-face russo-américain tendu avant un prochain dialogue entre Poutine et Biden

Antony Blinken (à dr.) et Sergueï Lavrov (à g.) lors de leur rencontre à Stockholm ce jeudi 2 décembre 2021. AP - Jonathan Nackstrand

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Les ministres américain et russe des Affaires étrangères ont eu ce jeudi 2 décembre en Suède un face-à-face tendu. Ils ont échangé des avertissements au sujet de l'Ukraine, tout en assurant vouloir résoudre la crise par la diplomatie, avant un possible entretien entre Joe Biden et Vladimir Poutine.