À la Une: la révolte écologique bloque les routes de Serbie, le pouvoir réagit par la violence

Publicité Lire la suite

Alors que dans la vallée du Jadar, en Serbie occidentale, le géant minier anglo-australien Rio Tinto, qui prévoit d’exploiter une mine souterraine de lithium, empoisonne la vie des villageois, l’heure de la révolte écologique a sonné dans tout le pays. Le 27 novembre, les défenseurs de l’environnement ont bloqué les routes pour protester contre la modification des lois sur l’expropriation en faveur de Rio Tinto. Dans des villes de province, des séides du pouvoir ont agressé la foule. Le lendemain et le surlendemain, des milliers de citoyens protestaient contre la violence du régime. Samedi 4 décembre, de nouvelles manifestations sont prévues dans une trentaine de villes en Serbie.

Toujours en Serbie, des ouvriers vietnamiens travaillant à la construction de l’usine chinoise de pneus Linglong, à Zrenjanin, et dont les passeports avaient été confisqués, vivaient un véritable calvaire dans des conditions proches de l’esclavage. Même situation pour les ouvriers chinois de la mine de Bor, en Serbie orientale. Les autorités tentent de minimiser la gravité de la situation.

Au nord-ouest du pays, la ville de Sombor est en plein désarroi. Proche de la Hongrie et de la Croatie, ce chef-lieu de district est devenu une étape sur la route migratoire des Balkans. Sauf que l’Union européenne a muré ses frontières. Alors que l’extrême-droite en profite pour jeter de l’huile sur le feu, pour les réfugiés comme pour la population, la situation devient intenable.

Crise sociale en Bosnie-Herzégovine

En Bosnie-Herzégovine, les mineurs de charbon ont obtenu gain de cause. Après la conclusion d’un accord entre le gouvernement, l’entreprise publique Elektroprivreda BiH et les mineurs, ceux-ci ont suspendu leur grève entamée le 23 novembre, au cours de laquelle ils avaient campé à Sarajevo et manifesté à Tuzla, Kakanj et Zenica. Une action marquée par la solidarité des citoyens. Un succès social qui ne doit pas faire oublier que dans le pays, une centaine d’entreprises abandonnées par le gouvernement en pleine pandémie ont dû mettre la clé sous le paillasson le mois dernier.

Pristina aux petits soins pour la diaspora kosovare

Au Kosovo, la diaspora est devenue une force électorale non négligeable. Chaque année, les centaines de milliers de Kosovars qui vivent à l’étranger envoient d’importantes sommes d’argent pour aider leurs familles restées au pays. Une force sur laquelle s’appuie le Premier ministre Kurti, avec qui il est aux petits soins.

Humour noir moldave

« Ne vous inquiétez pas, nous avons le plus grand cimetière d’Europe. » Pour sensibiliser sa population en faveur de la vaccination, les autorités en Moldavie ont trouvé un nouvel outil : l’humour, et en l’occurrence, l’humour noir. Face aux théories du complot et à la désinformation, cette stratégie mêlant comédie et macabre, humour et psychologie inversée se révélera-t-elle efficace ?

Pour la Yougoslavie, la mode était un outil de soft power et Jovanka Broz en fut la première ambassadrice. Mais le rôle de la première dame yougoslave ne se réduisait pas à une image de marque ni à la représentation glamour du couple présidentiel. Elle a également soutenu l’industrie de la mode et les jeunes créateurs yougoslaves. Jovanka Broz, égérie du régime socialiste.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne