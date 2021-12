Allemagne: les partis de la nouvelle coalition doivent valider l'accord

L'ère Merkel touche à sa fin. C'est mercredi 8 décembre que le successeur de la chancelière allemande, le social-démocrate Olaf Scholz, doit être élu. Une désignation qui ne fait pas de doute après que les futurs dirigeants se sont mis d'accord sur un contrat de coalition. Les trois partis membres de cette alliance doivent approuver ce texte avec des votes ce samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 décembre.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

Le suspense n’est pas haletant. Il est évident que les trois partis qui ont voulu cette coalition vont approuver l’accord conclu entre les sociaux-démocrates, les Verts et les libéraux. Mais les déclarations de certains acteurs et le résultat chiffré des différents votes peut éclairer sur le degré de frustration des uns et des autres.

Pour la première fois depuis des décennies, une coalition avec trois et non deux forces va gouverner l’Allemagne. Il est évident qu’une petite partie seulement du programme de chaque formation figure dans le compromis trouvé.

Parmi les mouvements de jeunesse sociaux-démocrates ou Verts, plus radicaux que le reste de leur organisation, les renoncements sur le contrôle des loyers ou les mesures sociales pour les uns, sur l’environnement pour les autres, sont amers.

Le parti libéral tire le mieux son épingle du jeu

Les écologistes semblent être les plus nombreux à traîner des pieds. Et la consultation des 125 000 membres, moins disciplinés que les délégués d’un congrès, pourrait laisser transparaître une certaine insatisfaction si le résultat final laissait à désirer pour la direction.

Dans un sondage, les Allemands interrogés estiment que le parti libéral a le mieux tiré son épingle du jeu dans les négociations devant les sociaux-démocrates et les écologistes.

