Covid-19: la Belgique impose de nouvelles restrictions pour freiner les contaminations

L’augmentation de l’occupation des lits en soins intensifs a provoqué une nouvelle réunion du « comité de concertation » qui rassemble les différents niveaux de gouvernement belge (fédéral, régional, linguistique). Les nouvelles mesures touchent en priorité les événements en intérieur et les écoles. La plupart des décisions de ce vendredi 3 décembre entrent en vigueur dès ce samedi 4.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet

Les écoliers belges devront porter un masque à partir de l’âge de six ans, en classe mais aussi dans tous les lieux publics où le masque reste obligatoire. Le comité de concertation a estimé que le taux de contamination dans cette catégorie d’âge est en nette augmentation et touche les parents et leurs contacts.

De ce fait, la fermeture pour quarantaine sera désormais déclenchée à partir de deux élèves positifs par classe et non plus trois. De la même façon, la présence d’un appareil de mesure du dioxyde de carbone devient obligatoire pour chaque classe.

Vacances avancées d'une semaine

Mesure la plus visible, les vacances seront avancées d’une semaine pour les maternelles et le primaire. En Belgique, le primaire court jusqu’à onze ans révolus et les élèves de secondaire sont donc tous aptes à être vaccinés. Ce qui signifie que les écoliers belges de primaire et de maternelle auront trois semaines de vacances de Noël, du 18 décembre au 9 janvier.

À partir de lundi, les événements en intérieur de plus de 200 personnes seront par ailleurs interdits et à partir de 50 personnes, seuls sont autorisés les événements où le public est assis, avec masque et passe sanitaire.

► À lire aussi : En Belgique, la manifestation contre le passe sanitaire dégénère

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne