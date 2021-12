Espagne: les animaux désormais reconnus par la loi

Le Code civil espagnol change la relation aux animaux qu’ils soient domestiques ou sauvages. Désormais, aux yeux de la législation nationale, les animaux ne seront plus considérés comme des « choses » mais comme des êtres vivants qui sentent et qui souffrent.

Avec notre correspondant à Madrid, François Musseau

Déjà, plusieurs des dix-sept régions espagnoles avaient inclus dans leur disposition légale des clauses favorables aux animaux, tout spécialement aux animaux domestiques. Mais cette fois, c’est un vrai pas en avant puisque la norme change à l’échelle nationale et dans le Code pénal.

Désormais, aucun animal ne pourra être abandonné ou maltraité et, autre grande nouveauté, ne pourra être éloigné de son maître en cas de séparation ou de divorce de celui-ci. Dans ce dernier cas, seront désormais pris en compte non seulement les intérêts des humains mais aussi des animaux.

Les mouvements animalistes satisfaits

Les mouvements animalistes, et tout spécialement le Parti animaliste, a applaudi des deux mains une réforme qu’il exigeait depuis de longues années. Au Parlement, la quasi-totalité des formations politiques ont appuyé cette modification. À l’exception remarquée de l’extrême droite de Vox pour qui « c’est une absurdité et une bêtise, car c’est une façon d’humaniser les animaux et donc de déshumaniser les hommes ».

Autre bémol en provenance d’associations rurales, proches des chasseurs, mais pas seulement. Celles-ci estiment que ce changement dans le Code pénal est adapté aux gens des villes, mais beaucoup moins aux habitants de l’Espagne intérieure.

