Le réseau social russe VKontakte passe sous le contrôle de Gazprom et Sogaz

Le stand du réseau social russe VKontakte au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, le 24 mai 2018. AFP - KIRILL KUDRYAVTSEV

C’est la dernière étape de la prise de contrôle par le Kremlin de VKontakte, le « Facebook russe ». Créé en 2006 par Pavel Durov, le fondateur multimilliardaire de Telegram qui partage son temps entre Londres, Dubaï et plusieurs autres capitales, le réseau social le plus utilisé du pays est passé sous contrôle de Gazprom (9%) et surtout de Sogaz (45%), une entreprise détenue par un ami de longue date du président russe.