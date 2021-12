Racisme au Royaume-Uni: le club de cricket du Yorkshire licencie ses entraîneurs

Le Yorkshire County Cricket Club se sépare de l’ensemble de son équipe d'entraîneurs suite au scandale de racisme au sein du club. Une décision qui arrive après les révélations du joueur Azeem Rafiq.

Avec notre correspondante à Londres, Marie Boëda

Le cricket anglais est « institutionnellement raciste ». Ce sont les propos d’Azeem Rafiq. Il a joué huit saisons avec le Yorkshire Club qui fait désormais l’objet d’une enquête indépendante.

Le mois dernier, Azeem Rafiq confie aux députés britanniques avoir reçu des insultes liées à ses origines pakistanaises. Les larmes aux yeux, il décrit une ambiance toxique. Martin Moxon et Andrew Gale, tous deux anciens joueurs devenus directeur et entraîneur sont dénoncés par le sportif et viennent d’être licenciés.

Tourner la page

En tout, 16 membres de l’équipe du nord de l’Angleterre quittent leur poste. Une décision « difficile à prendre », déclare le président du club, Lord Patel. Il veut tourner la page et retrouver la confiance. Un nouveau directeur devrait être nommé dès la semaine prochaine. Le Yorkshire ne peut plus organiser de matchs et a perdu ses plus gros sponsors.

Pour une partie de ses joueurs, ces départs sont injustes. Certains menacent de démissionner en signe de protestation.

