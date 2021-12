Reportage

Turquie: l'inflation atteint un nouveau record en trois ans

La hausse des prix à la consommation a officiellement dépassé les 21% sur un an, en grande partie à cause de la chute de la livre, qui a vu sa valeur fondre de plus de 45% face au dollar depuis le début de l'année. Non seulement ces mauvais chiffres officiels rendent le coût de la vie difficilement supportable pour de nombreuses familles, mais l’opposition et des économistes les jugent sous-estimés.