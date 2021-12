Albanie: l'érosion inexorable des côtes parmi les plus touchées d’Europe

Les côtes albanaises parmi les plus touchées par l’érosion massive en Europe. Ici, à Qerret en 2017. AFP - GENT SHKULLAKU

La montée des eaux et l'érosion accélérée en raison du changement climatique font reculer les côtes et menacent des îles et des villages entiers. En Europe, la situation est particulièrement alarmante en Albanie.